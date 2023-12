Schneechaos verursacht Millionenschaden

Zahlreiche Stromleitungen wurden zerstört, die Reparaturen dauern rund vier Wochen und kosten einige Millionen Euro, heißt es.

Steiermark. Schnee, soweit das Auge reicht. Doch in vielen Orten sorgte die riesige Menge an weißer Pracht für Chaos: In der Steiermark waren die Feuerwehrleute am Wochenende im Dauereinsatz, mehr als 20.000 Haushalte waren ohne Strom und ohne Heizung - vor allem das obere Murtal war von einem großflächigen Stromausfall betroffen. Der Grund: Eine zentrale Hochspannungsleitung in Weißkirchen bei Judenburg wurde von einem Baum getroffen, der Mast knickte ein. "Wir haben von den Energienetzen Steiermark in den letzten 24 Stunden mehr als 120 Monteure vor Ort im Einsatz gehabt. Die Mitarbeiter haben wirklich Großartiges geleistet, sind persönlich an ihr Limit gegangen. Man muss sich vorstellen: Eisige Temperaturen von minus fünf, minus zehn Grad, unwegiges Gelände, die ganze Nacht hindurch wurde gearbeitet", sagt Urs Harnik, der Sprecher der Energie Steiermark. Die Schüler aber jubeln: Am Montag hatten sie Schulfrei, die Öffis konnten nicht fahren.