Schule brennt lichterloh: Großeinsatz im Mürztal

In St. Marein in der Steiermark stand am Donnerstagnachmittag das Dach einer neuen Mittelschule in Flammen.

Um kurz vor 16 Uhr erhielt die örtliche Feuerwehr in St. Marein im Mürztal im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag einen Notruf. Es wurde ein Brand in der Neuen Mittelschule gemeldet. Wie diePolizei berichtet, sollen im Flämmarbeiten im Zuge einer Renovierung das Feuer am Dach der Bildungseinrichtung ausgelöst haben. Knapp eine Viertelstunde nach dem Notruf waren die Einsatzkräfte vor Ort und bekämpften die Flammen. Der Einsatz ist noch im Gange und dürfte bis in die Abendstunden andauern. Verletzt wurde durch den Brand laut ersten Informationen niemand.