Schwangere geschlagen, gewürgt, erstochen

Das schwangere Mordopfer von Graz wurde vor seinem Tod schwer misshandelt.

Die Obduktion hat bestätigt, was für die erfahrenen Kripo-Ermittler von Anfang an eindeutig war: Leonie B., 17 Jahre alt und im 4. Monat schwanger, wurde am Montag in ihrer Wohnung an der Max-Mell-Allee 4 in Graz-Geidorf ermordet.



