Serien-Killer brachte Katzen aus Spaß um

Immer wieder tötete ein psychisch Kranker Katzen. Bis ihn die Polizei endlich stoppte.

Steiermark. Der irre Katzenkiller von Köflach war den Behörden seit Jahren bekannt und einschlägig vorbestraft, weil er immer wieder Tiere quälte und­ ­tötete. Ein amtliches Tierhalteverbot schreckte den 32-Jährigen davon nicht ab. Jetzt legte die Polizei dem Einheimischen das Handwerk. Er sitzt inzwischen in der Justizanstalt Graz-Jakomini ein, dürfte wohl ein Fall für die Psychiatrie werden.

Nach einschlägigen Hinweisen durchsuchte eine Polizeistreife gemeinsam mit einer Amtstierärztin die Wohnung des Tierquälers. Die Beamten entdeckten vier völlig verwahrloste Katzen und ein totes Tier. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des 32-Jährigen an, in seiner Vernehmung gestand er die Tierquälereien.

Und nicht nur das: Laut eigenen Angaben habe er auch auf dem Hof seiner früheren Lebensgefährtin vier Katzen umgebracht.

Inzwischen besteht der dringende Verdacht, dass der Steirer auch an früheren Wohnorten mehrere Tiere vorsätzlich getötet hat. Die Ermittler ordneten Razzien an den ehemaligen Adressen an.

Dort stellte die Polizei vorwiegend digitale Beweismittel sicher. Der 32-Jährige hat die Qualen der Katzen offensichtlich dokumentiert und sich mit anderen darüber ausgetauscht. Er soll psychisch schwer beeinträchtigt sein, eine Einweisung steht im Raum.