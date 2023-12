Stark verweste Leiche in der Steiermark gefunden

Nach einer Wohnungsöffnung in einem desolaten Haus in St. Anna am Aigen in der Steiermark (Bezirk Südoststeiermark) hat die Polizei eine bereits stark verweste Leiche gefunden.

Der Tote war der Bewohner des Anwesens, der laut Medienberichten zurückgezogen ohne Sozialkontakte gelebt hatte. Bei einer Obduktion wurde Fremdverschulden bzw. Gewalteinwirkung ausgeschossen, sagte Staatsanwaltschaftssprecher Arnulf Rumpold am Samstag auf APA-Anfrage. Der Mann, Jahrgang 1968, dürfte schon vor einigen Jahren gestorben sein. Zuletzt war er 2017 gesehen worden. Man ging offenbar davon aus, dass er fortgezogen war. Zu der Wohnungsöffnung des desolaten Anwesens kam es am Donnerstag auf Betreiben der Lokalpolitik.