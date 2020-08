Steiermark: Hüttenwirt stürzte mit Bike - tot

Auf der Heimfahrt vom Gardasee verunglückte Gerald Routil mit seiner Maschine tödlich.

Tiefe Trauer in der Alpenvereins-Sektion Bruck an der Mur: Gerald Routil, der Hüttenwirt des Ottokar-Kernstock-Hauses am Rennfeld, ist tot. Der 59-Jährige verunglückte mit seinem Motorrad in Südtirol.

Nach einem Kurzurlaub am Gardasee war der gelernte Büchsenmacher, der die Schutzhütte vor sechs Jahren übernommen hatte, auf dem Heimweg. Im Pustertal passierte es: Aus ungeklärter Ursache krachte Routil mit seiner Maschine gegen ein Verkehrsschild. Beim anschließenden Sturz zog sich der leidenschaftliche Biker lebensgefährliche Kopf- und Rückenverletzungen zu.

© FF Percha

Der beliebte Hüttenwirt wurde mit einem Notarzthubschrauber in eine Unfallklinik nach Bozen ausgeflogen, wo die Ärzte auf der Intensivstation um sein Leben kämpften. Vergebens.

Gerald Routil, der selbst verwitwet war, hinterlässt drei erwachsene Kinder, zwei Töchter und einen Sohn. Seine Hütte am Rennfeld bleibt bis auf Weiteres geschlossen.