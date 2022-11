Steirer (36) postete brutale Prügel-Angriffe auf Facebook

Zwei seiner völlig willkürlich ausgewählten Opfer erlitten lebensgefährliche Verletzungen.

Stmk. „Wenn ich gereizt bin, sehe ich schwarz. Dann komme ich in einen Über­lebensmodus. Töten wollte ich aber niemanden.“ So verantwortete sich beim Prozess in Graz ein 36-Jähriger aus Köflach, der wegen seiner Prügelattacken auf auf Passanten vor Gericht stand. Einer Frau hatte er etwa das Kiefer zertrümmert, ein Mann landete im Krankenhaus und musste dann monatelang auf Reha.

Aufgrund der Schwere der Angriffe lautete die Anklage in zwei Fällen auf versuchten Mord, obendrein wurde eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt, da laut Gutachter die Gefahr besteht, dass der psychisch schwer angeschlagene Steirer weiter schwerwiegende Straftaten begeht. Eine Woche seiner Verhaftung hatte der Fäusteschwinger noch auf Facebook mit seinen Attacken geprahlt: „3 Mal k. o.“ schrieb er und postete eine Smiley sowie ein Bild seiner geschwollenen Hand dazu. Das Urteil stand zu Redaktionsschluss noch aus.