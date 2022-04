Steirer (82) bei E-Bike-Unfall ums Leben gekommen

Dürfte auf Kreuzung mit zwei Pkw zusammengestoßen sein.

Wien/Aigen im Ennstal. Ein 82-jähriger E-Bike-Lenker hat am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Aigen im Ennstal (Bezirk Liezen) tödliche Verletzungen erlitten. Er dürfte beim Überqueren einer Kreuzung in eine Kollision mit zwei Pkw verwickelt gewesen sein. Der Unfallhergang war laut Polizei am Abend noch unklar.

Einen der beiden Pkw lenkte eine 17-Jährige aus dem Bezirk Liezen. Ihr kam auf der L742 von Wörschach Richtung Aigen eine 44-Jährige mit ihrem Pkw entgegen. Im Kreuzungsbereich mit dem Ennsradweg R7 dürfte es zur Kollision mit dem 82-jährigen E-Bike-Fahrer aus dem Bezirk Liezen gekommen sein, der die Kreuzung überqueren wollte. Die Einsatzkräfte wurden verständigt. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Pkw-Lenkerinnen verletzt

Die beiden Pkw-Lenkerinnen erlitten bei dem Vorfall Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden vom Roten Kreuz ins LKH Rottenmann gebracht. Sie konnten bisher noch nicht vernommen werden, die Ermittlungen dauern an.

Die Freiwilligen Feuerwehren Aigen im Ennstal und Wörschach standen mit insgesamt 15 Kräften und drei Fahrzeugen im Einsatz.