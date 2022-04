Steirer attackierte Ehefrau mit Aluminiumrohr

Der 83-Jährige wurde in eine Nervenklinik gebracht.

Eine 79-jährige Frau aus Weißkirchen in der Obersteiermark hat sich Dienstagfrüh vor ihrem Ehemann in ein Zimmer des gemeinsamen Hauses gerettet und dort aus dem Fenster nach Hilfe gerufen. Als die Polizei eintraf, fand sie das schwer verletzte Opfer. Offenbar hatte sie ihr 83-jähriger Mann mit einem Aluminiumrohr attackiert. Die Frau wurde ins Spital nach Judenburg gebracht. Der Verdächtige stellte sich und wurde in eine Nervenklinik eingeliefert, so die Polizei.