Steirer findet beim Aufräumen menschliches Skelett

Schock-Fund in Leibnitz: bei Aufräumarbeiten in einem Wirtschaftsgebäude stieß ein Steirer auf menschliche skelettierte Überreste.

Leibnitz (Steiermark). Am Dienstagnachmittag wurde die LPD Steiermark zu einem wahrhaft schaurigen Fund alarmiert: Gegen 15.00 Uhr stießen Südsteirer bei Aufräumarbeiten in einem Wirtschaftsgebäude, in dem diverse Gegenstände und Bauteile gelagert worden waren, auf eine offenbar skelettierte menschliche Leiche. Polizisten stellten in der Folge in einem dort befindlichen Sickerschacht die Überreste einer bisher unbekannten Person fest, woraufhin Kriminalisten des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernahmen.

Gemeinsam mit Gerichtsmedizinern führten Tatortbeamte des LKA Steiermark die Spurensicherung durch. Die geborgene Leiche lässt bislang keine Rückschlüsse auf eine Todesursache der Person zu. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen. Auch die Identität der Person ist bislang nicht geklärt. Eine gerichtliche Obduktion wurde seitens der Staatsanwaltschaft Graz angeordnet.