Steirer rastete aus – beraubte und attackierte Urlauber

Weil er nach einer durchfeierten Nacht völlig ausgerastet ist, ist Samstagfrüh ein 37-jähriger Steirer in Gralla (Bezirk Leibnitz) festgenommen worden.

Laut Polizei hatte er erst Gäste in einem Gastgarten bedroht, dann einen 52-jährigen Deutschen beraubt und attackiert und anschließend zwei Autos beschädigt. Der Mann wehrte sich heftig gegen die einschreitenden Polizisten, er wurde in die Graz-Jakomini eingeliefert, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Gegen 7.45 Uhr hatte der 37-Jährige im Gastgarten eines Cafés wahllos Gäste beschimpft und bedroht. Dabei schlug er so heftig auf einen Tisch, an dem zwei deutsche Urlauber (52 und 53 Jahre alt) saßen, dass Teller und Gläser zu Boden fielen. Anschließend stahl er das Handy und die Geldbörse des 52-jährigen Deutschen. Bei einer Rangelei mit dem 52-Jährigen nahm der 37-Jährige einen Teller und schlug diesen dem Deutschen ins Gesicht.

In weiterer Folge ging der Steirer auf die angrenzende B73, stoppte ein Auto und trat gegen eine Seitenscheibe ein. Weiters sprang er auf ein anderes Auto und beschädigte dabei Motorhaube und Dach. Bei der anschließenden Festnahme leistete der Mann Widerstand und bedrohte mehrere Polizisten mit dem Umbringen. Der verletzte deutsche Urlauber wurde mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Wagna gebracht, wo er ambulant behandelt wurde.