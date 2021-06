× Stubenbergklamm: Baum stürzt auf Lamborghini

Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt.

Steiermark. Sonntagmittag kam es zu einem Schockmoment für den Fahrer (50) und Beifahrer eines Lamborghinis. Als sie in den Mittagsstunden gerade auf der L409 in der Stubenbergklamm mit dem Luxus-Auto unterwegs waren, stürzte plötzlich ein 30 Meter hoher Baum auf die Straße und knallte auf die Motorhaube. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Das Auto wurde beschädigt und an ein Weiterfahren war ob der Last der Bäume nicht zu denken.

© FF Stubenberg am See ×

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stubenberg am See bargen das Fahrzeug. Nachdem die Fahrbahn gesäubert wurde, konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Was zurück bleibt ist der Schock beim Fahrer und Beifahrer, sowie ein Sachschaden am Auto.

© FF Stubenberg am See ×

Unfall-Serie im Bezirk Weiz

Zwei Motorradlenker gestürzt. Am Sonntag gegen 15.05 Uhr lenkte ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Weiz sein Motorrad auf der L409 von Stubenberg kommend in Richtung St. Johann bei Herberstein. In einer Linkskurve (StrKm 11,2) rutschte dem Biker das Vorderrad weg, wobei der Mann zu Sturz kam und rechts gegen eine Leitschiene prallte, bevor er wieder zurück auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Der unmittelbar nachkommende Motorradlenker (39, Bez. GU) rutschte mit seinem Bike auf den auf der Fahrbahn liegenden Motorrad-Teilen aus und kam ebenfalls zu Sturz. Auch er prallte gegen die Leitschiene. Während der 40-Jährige schwere Verletzungen erlitten haben dürfte, wurde der 39-Jährige offenbar lediglich leicht verletzt. Beide wurde vom Roten Kreuz ins LKH Weiz eingeliefert.

Kurz darauf: Oldtimer stürzt über Böschung

Nur fünf Minuten später (15.05 Uhr) fuhr ein 44-Jähriger mit einem Oldtimer-Pkw auf der L409 in dieselbe Richtung. Gerade einmal 100 Meter vor der Unfallstelle der Motorräder (StrKm 11,1) kam der Pkw in einer Rechtskurve ins Schleudern, wobei das Heck ausbrach und das Fahrzeug rechts von der Fahrbahn abkam. Bei der folgenden Kollision mit einem Baum wurde die Fahrertüre weggerissen. Danach überschlug sich das Fahrzeug und stürzte über eine Böschung, bevor es neben dem darunter liegenden Radweg schwer beschädigt auf den Rädern zu stehen kam.

Der alkoholisierte Lenker und seine Beifahrerin/Frau konnten bauartbedingt keinen Sicherheitsgurt tragen (im Oldtimer nicht vorhanden) und wurden aus dem Fahrzeug geschleudert. Während der 44-Jährige mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber ins LKH Feldbach geflogen wurde, transportierte das Rote Kreuz die Frau mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Weiz. Bei den beiden letztgenannten Unfällen standen die Feuerwehren Stubenberg und St. Johann bei Herberstein mit 30 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Auch außer Dienst befindliche Ärzte und Sanitäter halfen bei der raschen medizinischen Erstversorgung der Verletzten.