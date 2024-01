Teenie-Bande bedrohte Trafikantin mit Messer

Die drei vermummten Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren versuchten die Trafik zu überfallen.

Drei Jugendliche im Alter von 14 bzw. 15 Jahren stehen im Verdacht, einen bewaffneten Raub auf eine Trafik versucht zu haben. Schnelle Interventionsgruppen (SIG) nahmen die Tatverdächtigen auf ihrer Flucht fest. Die jungen Männer befinden sich in Haft. Das Landeskriminalamt (LKA) ermittelt.

Die drei Jungs im Alter von 14 und 15 Jahren betraten am Montag kurz vor 15 Uhr die Trafik im Bezirk Graz-Jakomini. Mit einer Kapuze maskiert und einem Tuch, das sie über Mund und Nase gezogen hatten, bedrohten sie gemeinsam eine Angestellte des Geschäfts. Einer der Teenies hielt der Mitarbeiterin dabei sogar ein Messer vors Gesicht und verlangte von ihr, das Geld herauszurücken.

Trotzdem weigerte sich die Frau, woraufhin die jungen Täter die Flucht ergriffen

Dabei klauten sie beim Verlassen der Trafik noch mehrere Packungen von Tabakwaren, sogenannte „Snus“.

Flucht von kurzer Dauer

Umgehend fahndeten mehrere Streifen der Grazer Polizei nach den flüchtenden Tätern. Kräfte der SIG (Schnelle Interventionsgruppe) trafen die Verdächtigen kurz darauf in der Nähe des Tatortes an. Als diese die Polizei sahen, rannten sie in unterschiedliche Richtungen davon. Die Flucht war allerdings von kurzer Dauer, als SIG-Kräfte ihrem Namen wortwörtlich gerecht wurden und die Tatverdächtigen nach kurzer Verfolgung festnahmen. Eine weitere Streife konnte währenddessen Teile der zuvor gestohlenen Tabakwaren entlang des Fluchtweges sicherstellen.



Jugendliche in Haft

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 15-jährigen Syrer sowie zwei 14-Jährige, ein Russe und ein Österreicher, alle aus Graz. Bei ihrer Einvernahme schwieg das Teenie-Trio. Die Trafik-Angestellte blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Die Jugendlichen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert und befinden sich in Haft. Die weiteren Ermittlungen von Raubermittlern des Landeskriminalamts (LKA) Steiermark sind im Gange.