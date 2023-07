Tod am Imbiss-Stand: Opfer "ist ins Messer gefallen"

Ein Tschetschene soll im Grazer Volksgarten einen Weißrussen erstochen haben.

Steiermark. Der 55-jährige Angeklagte und sein Kontrahent (31) waren im Juli des Vorjahres vor einem Imbissstand im Grazer Volksgarten in eine heftige Auseinandersetzung geraten. Dabei soll der Tschetschene ein Messer gezückt und es dem Weißrussen in den Bauch gerammt haben.

Wochenlang hatten die Ärzte am LKH Graz um das Leben des Mannes gekämpft, doch er wachte nicht mehr aus dem Koma auf. Der 55-Jährige, der nach kurzer Flucht an seiner Wohnadresse festgenommen werden konnte, gab an, dass der andere zuerst ihn mit einem Sessel attackiert habe. Da nahm er ein zufällig am Tisch liegendes Jausenmesser, um sich zu wehren: „Da ist er mir ins Messer gefallen.“

Das glaubte ihm keiner. Urteil: 18 Jahre Haft und Einweisung (beides nicht rechtskräftig).