Gegen den Mann wird unter anderem wegen grob fahrlässiger Tötung ermittelt.

Nach Brand in Grazer Lokal - Ermittlungen gegen Barbetreiber

Der fürchterliche Brand in einer Cocktail-Bar in Graz zu Silvester schockierte ganz Österreich. Bei dem Feuer-Inferno starb die 21-jährige Lena an einer Rauchgasvergiftung. Die Brandursache war bisher noch unklar.

Verstellte Fluchtwege und alte Feuerlöscher

Die Staatsanwaltschaft Graz hat nun Ermittlungen gegen den Betreiber des Lokals eingeleitet - wegen grob fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Grund für die Untersuchungen könnten laut Medienberichten feuerpolizeiliche Mängel gewesen sein wie zugestellte Fluchtwege oder zu alte Feuerlöscher.

Offen ist auch, wie bereits erwähnt, der Auslöser des Feuers. Spritzkerzen könnten verantwortlich sein, wer diese gehalten hatte, ist aber völlig unklar.