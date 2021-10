Tragischer Unfall: Steirerin von Traktor überrollt

Eine 80-Jährige ist am Sonntagnachmittag in Feldbach in der Steiermark (Bezirk Südoststeiermark) bei einem Unfall mit einem Traktor ums Leben gekommen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, dürfte die Frau unter den Ladeanhänger eines Traktors geraten sein und dabei tödliche Verletzungen erlitten haben. Zu dem Unfall kam es, als ein 62-jähriger Südoststeirer Mäharbeiten auf einer Wiese durchführte. Dabei lenkte er einen Traktor samt Ladeanhänger. Dieser lädt das gemähte Gras selbstständig auf den Anhänger. Für diesen Vorgang musste der Mann mehrmals vor und zurück fahren. Zum selben Zeitpunkt befand sich die 80-Jährige auf der Wiese. Die Frau dürfte aus bisher unbekannter Ursache unter den Ladeanhänger geraten sein. Der 62-Jährige zog die Frau darunter hervor. Zwei Passanten leisteten Erste Hilfe, Einsatzkräfte der Rettung Feldbach sowie eine Notärztin und ein Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 17 versuchten die 80-Jährige zu reanimieren. Es konnte nur noch der Tod der Frau festgestellt werden