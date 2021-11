Unbekannter entblößte sich vor Neunjähriger

Exhibitionist rannte davon.

Ein unbekannter Mann hat sich am Montagnachmittag in einer Musikschule im südoststeirischen Bad Radkersburg vor einer neunjährigen Schülerin entblößt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Mädchen alarmierte sofort eine Lehrerin, der Exhibitionist rannte davon. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Die Neunjährige hatte sich gegen 14.40 Uhr im Wartebereich der Musikschule Bad Radkersburg aufgehalten. Plötzlich wurde sie von dem Unbekannten angesprochen, der in der Folge sein Geschlechtsteil vor dem Mädchen entblößte. Die Neunjährige rannte sofort in ein Klassenzimmer und verständigte eine Lehrerin, da war der Exhibitionist auch schon geflohen.

Das Mädchen beschrieb den Täter als etwa 1,80 Meter groß, zwischen 40 bis 50 Jahre alt, schlank, mit weiß-grauen Haaren, die zu einem Dutt gebunden waren. Bekleidet war er u.a. mit einer schwarzen langen Sporthose, er trug eine weiße FFP2-Maske und sprach akzentfreies Deutsch. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Bad Radkersburg unter der Telefonnummer 059133-6180 erbeten.