Unfall mit Straßenbahn: Kind (6) schwer verletzt

Am Dienstagnachmittag kam es zu einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einer 6-Jährigen. Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen.

Graz, Bezirk Andritz. Gegen 16.10 Uhr war eine 6-Jährige aus Graz mit ihrer Schwester gemeinsam am Andritzer Hauptplatz unterwegs, um von der Schule nach Hause zu fahren. Die beiden dürften an einem Bus vorbeigelaufen sein und die dahinter vorbeifahrende Straßenbahn übersehen haben. Die 6-Jährige lief daraufhin seitlich gegen die Straßenbahn und verletzte sich dabei.



Ersthelfer versorgten das Mädchen bis zum Eintreffen des Notarztes. Die 6-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in das LKH Graz – Kinderklinik verbracht und stationär aufgenommen, wie die Polizei berichtet.