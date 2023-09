Verstärkung: 83 neue Polizeischüler in der Steiermark

In der Steiermark starteten 57 Polizisten die Ausbidlung.

Stmk. Die Personaloffensive der Polizei trägt Früchte: 57 Frauen und Männer wurden am Montag in der Steiermark angelobt, sie absolvieren in den kommenden zwei Jahren im Bildungszentrum Graz zu Polizisten ausgebildet. In Oberösterreich starteten 26 Personen ihre Grundausbildung. Aber schon jetzt fest, dass sie nach ihrer Ausbildung in der Steiermark eingesetzt werden. Trotz des anspruchsvollen Aufnahmeverfahrens gab es mehr Bewerber als Stellen in den Polizeischulen. Und doch: Zahlreiche Bewerber scheiterten am Deutschtest, sie haben in wenigen Monaten noch einmal die Chance dazu, den Deutsch-Teil zu wiederholen. Die Sportprüfung findet künftig während der Ausbildung statt.