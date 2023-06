Wegen intensiver Unterhaltung mit Beifahrer abgelenkt: Auto kollidiert Zug

Bei einer Kollision mit einem ÖBB-Personenzug sind am Samstagnachmittag zwei Autoinsassen im steirischen Sebersdorf (Bezirk Graz-Umgebung) unverletzt geblieben.

Der Pkw sei durch einen seitlichen Zusammenstoß mit dem Steuerwagen des Zugs in den Straßengraben geschleudert worden, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Der 57-jährige Lenker war auf der L435 von Neudau nach Sebersdorf unterwegs gewesen. Zugstrecke und Landesstraße waren für eine Stunde gesperrt.

Der in Graz-Umgebung wohnende Kroate gab an, den herannahenden Zug übersehen zu haben, weil er durch eine intensive Unterhaltung mit seinem Beifahrer abgelenkt gewesen sei. Es seien keine Personen zu Schaden gekommen, hieß es von der Polizei. Angaben zum Sachschaden wurden in der Aussendung keine gemacht.