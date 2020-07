Weiteres Opfer in Bärenschützklamm - bereits 3 Tote

Nach einer Abgängigkeitsanzeige wurde Donnerstagabend in der Bärenschützklamm eine Suchaktion nach einem 30-Jährigen gestartet. Einige Stunden danach wurde der Mann tot aufgefunden.

Nach der Tragödie am Mittwoch in der Bärenschützklamm bei Mixnitz (Bez. Bruck-Mürzzuschlag) wurden neun Personen verletzt und drei Personen getötet. Das dritte Todesopfer wurde erst in der Nacht auf Freitag geborgen.

Zwei Männer erstatteten Donnerstagabend die Anzeige, dass ihr 30-jähriger Mitbewohner (in Graz wohnender slowakischer Staatsbürger) am 8. Juli 2020 eine Wanderung im Bereich Bärenschützklamm unternommen habe, jetzt jedoch nicht mehr erreichbar sei.