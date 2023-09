"Wenn ich das lese, dreht sich mir der Magen um" - bisher Unbekannten erging es wie der Frauenministerin und sie übersprühten die umstrittene Mädchentester-Puffwerbung.

Stmk. Es geht um die unfassbare Marketing-Aktion für ein Bordell in Graz: Weithin sichtbar wurde, wie oe24 berichtete, an einer Hauptverkehrsader - übrigens am Schulweg von zwei Volksschulen und einem Hort - eine Stellenanzeige für einen "Mädchentester" plakatiert. Was man sich darunter vorstellen kann oder (nicht) mag, ist eindeutig.

Der Betreiber des Maximus-Nightclubs, der umtriebige Immo-Unternehmer und Cage-Fighter Rene Wollinger, rechtfertigte das Plakat bzw. die Botschaft dahinter höchst zynisch: Das Ganze sei ein "Aufruf, bei dem es darum geht, Personen zu finden, die Bewerberinnen psychologisch auf diesen schwierigen und wahrscheinlich den härtesten Job der Welt vorbereiten."

Hart reagiert hat darauf Frauenministerin Susanne Raab: "Wenn ich das lese, dreht es mir den Magen um. Diese Werbung ist widerlich, frauenfeindlich und menschenverachtend." Sie werde deshalb ihr Ministerium ersuchen "gemeinsam mit der Polizei rechtliche Schritte zu prüfen."

Plakat wurde in der Nacht besprüht

Wie das Internet-Medium 5min.at indes berichtet, wurde das umstrittene Plakat in der Nacht auf Montag mit schwarzer Farbe besprüht und das Wort "Mädchentester" von einem Sprayer unleserlich gemacht. Gut möglich, dass das Plakat nun ohnehin runtergenommen wird.