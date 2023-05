Zug kracht in Auto - Pkw-Lenkerin (48) tot

Am Donnerstagabend kollidierte eine Zuggarnitur an einem Bahnübergang mit einem Pkw. Durch den Unfall erlitt die 48-jährige Fahrerin des Autos tödliche Verletzungen.

Eine 48-jährige Pkw-Lenkerin ist Donnerstagabend in Seiersberg-Pirka südlich von Graz bei der Kollision mit einer S-Bahn-Garnitur ums Leben gekommen. Der Zugführer hatte den Wagen der Frau am Bahnübergang der Premstätter Straße noch gesehen und eine Notbremsung eingeleitet, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Das Auto wurde rund 150 Meter mitgeschleift. Die Lenkerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung starb noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei am Freitag mit.