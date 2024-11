Straßenbahn bei Verfolgung von 4 Räubern gestoppt

Eine Gruppe junger Syrer wollte drei Jugendliche - Landsleute der mit einem Messer und Pfefferspray bewaffneten Angreifer - die Markenbekleidung abnehmen: vier Festnahmen.

Wien. Syrer-Randale in Hietzing: Eine aus 15 bis 20 Mitgliedern bestehende Gruppe soll drei Jugendliche bei einem öffentlichen Sportplatz der weitläufigen Parkanlage Roter Berg am Stadtrand von Wien bedrängt und bedroht haben, berichtete die Polizei. Unter den Angreifern waren auch vier später Festgenommene im Alter von 14, 16 und 18 Jahren. Das Quartett soll eines der Opfer bis in die "Bim" verfolgt, geschlagen und dabei leicht verletzt haben.

Ein anderer Fahrgast, der Zeuge des Vorfalls wurde, stieg schnell aus und hielt einen Streifenwagen an, der auf der Suche nach den verdächtigen Jugendlichen der Straßenbahn bereits gefolgt war. Die Richtung Meidling fahrende Garnitur der Linie 62 wurde gestoppt, um die Beschuldigten festzunehmen.

Zwei Polizisten bei Festnahme verletzt

"Ein 18-jähriger Tatverdächtiger widersetzte sich der Festnahme und verletzte dabei zwei Polizisten", so der Sprecher. "Die Beamten konnten den Dienst nicht fortsetzen." Bei einem 16-Jährigen wurden ein Elektroschocker und ein Pfefferspray sichergestellt. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen.