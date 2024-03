Nicht nachvollziehbar: Weil sich zwei junge Syrer wegen eines Paares Turnschuhe in die Haare gerierten, kam es vor einem Asylheim in Hohenems zu einer blutige Messer-Attacke.

Vrlbg. Unklar ist, ob die Sneaker vergoldet waren, im Absatz Geheimnisse versteckt waren oder warum sonst zwei jugendliche Zuwanderer derart in Rage gerieten, dass die Frage über die Besitzverhältnisse von einem Paar Turnschuhen in einer absichtlich schweren Körperverletzung mündete.

Jedenfalls stach laut Polizei ein 16-jähriger Syrer Dienstagvormittag in Hohenems genau deshalb bei einer Asylunterkunft mit einem Küchenmesser auf einen gleichaltrigen Landsmann ein. Der gleichaltrige Kontrahent erlitt Verletzungen an Bauch, Hüfte und Oberschenkel, befand sich aber nicht in Lebensgefahr. Der Angreifer wurde im Nahbereich des Tatortes festgenommen, der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt stationär im Spital aufgenommen.

Begonnen hatte der Streit in einem Zimmer in der Asylunterkunft, wo die beiden Widersacher einen Freund besuchten. Der Tauziehen um das wertvolle Schuhwerk verlagerte sich in Folge vom Zimmer nach draußen auf die Straße. Dort stach einer der beiden 16-Jährigen, die im Bezirk Bregenz wohnen, mehrmals auf seinen Gegner ein.

Nach Abschluss der Ersterhebungen wird die Staatsanwaltschaft über eine mögliche Einlieferung des Tatverdächtigen in die Justizanstalt Feldkirch entscheiden.