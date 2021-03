Im Vergleich von 75 Städten der Welt liegt Wien im Ehrlichkeitsindex auf Platz 13

Wien ist ehrlicher als Berlin oder Rom. Das ergab eine Studie des deutschen Fahrzeugdigitalisierungs-Unternehmens Twinner. Dieses wollte wissen, welches Ansehen Autohändler auf der Welt genießen. Zur Umsetzung musste zunächst geklärt werden, wie man Ehrlichkeit in einer Stadt als Ganzes misst und bewertet.

Kategorien. So kam es zu der Studie, bei der 75 Städte auf der ganzen Welt verglichen wurden. Der Ehrlichkeitsindex setzt sich aus sechs Kategorien zusammen: Autohändlerbewertungen, Ehrlichkeit der Bürger, Transparenz in der Verwaltung, Transparenz in der Wirtschaft, Transparenz in der Gesellschaft und Wahrnehmung von Diebstahl.

Wien bei Ehrlichkeit der Bürger nur auf Platz 38

Experiment. Wien landete insgesamt auf Platz 13, doch betrachtet man die unterschiedlichen Kategorien einzeln, variiert die Platzierung. So ist Wien bei der Ehrlichkeit der Bürger nur auf Platz 38. Getestet wurde hier die Ehrlichkeit mit einem Experiment, bei dem Forscher 17.000 Brieftaschen weltweit in Städten auslegten, um zu sehen, wie viele davon zurückgebracht würden. In Wien wurde hier wohl die eine oder andere Geldtasche eingesteckt. Bei der Wahrnehmung von Diebstahl, wo ermittelt wurde, wie gering die Sorgen der Bürger wegen verschiedener Arten von Diebstählen sind, landete Wien auf dem vierten Platz.

Transparenz. Auch bei der Transparenz in der Wirtschaft steht Wien gut da, bei der Transparenz in Verwaltung und Gesellschaft wiederum schlechter.