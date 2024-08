Süchtiger Priester kochte Crystal Meth

Anwältin Astrid Wagner hofft auf Therapie statt Haft

Besser hätte ein Roman nicht geschrieben werden können. Doch der Fall des 38-jährigen Priesters, der Crystal Meth für den Weiterverkauf in seiner Pfarre produziert haben soll, ist tatsächlich Realität und schockiert beziehungsweise amüsiert das ganze Land. "Der Leib Crystal, Jesus Crystal oder etwa Meth-statt Mess-Diener", lauten die Internet-Kommentare zu dem aufgeflogenen Geistlichen.

Doch für den Polen, der seit drei Jahren in einer kleinen Waldviertler Gemeinde tätig war, ist laut seiner renommierten Anwältin Astrid Wagner die Verhaftung alles andere als lustig. "Es geht ihm sehr schlecht und es tut ihm leid, dass es so weit gekommen ist", sagt Wagner zu oe24. "Man sieht, dass Priester eben auch nur Menschen sind." Der Pole sitzt bereits in Untersuchungshaft in Krems und ist geständig. Ein mutmaßlicher Komplize, ein Iraker (30) aus Wien, wurde kurze Zeit später auch verhaftet.

Beschuldigter Priester steckt in Lebenskrise

Drogenlabor. Bei einer Hausdurchsuchung konnte ein regelrechtes Drogenlabor ausgehoben werden. Sichergestellt wurden Drogenausgangsstoffe sowie Laborequipment. Der Priester soll zumindest versucht haben, Metamphetamin, genauer gesagt Crystal Meth, für den Weiterverkauf herzustellen. Ob schon zuvor Suchtmittel zum Weiterverkauf erzeugt wurden, wird ermittelt. Im aktuellen Fall sind noch nicht alle notwendigen Arbeitsschritte gemacht worden, um die fertigen Crystal-Meth-Kristalle herzustellen. Es blieb beim Versuch.

Bei der Erzdiözese St. Pölten hatte man auf die Verhaftung des in seiner Gemeinde beliebten Geistlichen reagiert. "Der Priester wurde umgehend von seinem Dienst in der Diözese St. Pölten entpf lichtet und ihm jegliche seelsorgliche Tätigkeit untersagt", hieß es in der Stellungnahme.

2021 war der Geistliche von der Erzdiözese Warschau nach Niederösterreich gekommen. Sein Deutsch soll gut sein. "Er dürfte ein einnehmendes Wesen haben, ist sensibel, attraktiv und steckt bedauerlicherweise in einer Lebenskrise", erklärt Wagner. Und habe ein Drogenproblem.

Die Top-Anwältin versucht für den Priester eine Therapie statt Gefängnis herauszuschlagen. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.