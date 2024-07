Waldviertel: Crystal-Meth-Priester beichtete alles!

Der 38-jährige polnische Priester, der in Niederösterreich Methamphetamin für den Weiterverkauf hergestellt haben soll, ist geständig.

Die Neuigkeiten in dem Fall rund um den Drogen-Priester aus dem Waldviertel überschlagen sich. Nun soll der beschuldigte 38-jährige Pole der Polizei gebeichtet haben, Crystal Meth für den Weiterverkauf produziert zu haben. Er ist geständig!

Auch zu dem zweiten Verhafteten kommen weitere Details ans Licht. Es soll sich um einen 30-jährigen Iraker aus Wien handeln, und nicht wie anfänglich vermutet um einen Tschechen. Dieser gehöre allerdings nicht Kirchenkreisen an. Der Mann ist nur zum Teil geständig. Sowohl der Priester als auch der Iraker sitzen bereits in Untersuchungshaft.

Während der 38-Jährige seit 2021 in der Diözese St. Pölten tätig war, dürfte es sich bei dem möglichen Komplizen nicht um eine Person aus Kirchenkreisen handeln. Die Causa war in der Vorwoche bekannt geworden, im betroffenen Pfarrhof ging eine von der Staatsanwaltschaft Krems angeordnete Hausdurchsuchung über die Bühne. Entdeckt wurde ein Drogenlabor, in dem Crystal Meth hergestellt wurde. Sichergestellt wurden Drogenausgangsstoffe sowie Laborequipment.

© Markus Binder/oe24.TV ×

Priester "umgehend entpflichtet" worden

Der Priester sei "umgehend von seinem Dienst in der Diözese St. Pölten entpflichtet" worden, weiters sei "ihm jegliche seelsorgliche Tätigkeit in der Diözese untersagt" worden, hieß es in einer Stellungnahme der Diözese St. Pölten. Der Gottesmann sei Priester der Erzdiözese Warschau, die indes ihrerseits weitere Schritte in Aussicht stellte.