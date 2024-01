Syrer (17) crashte mit Leihauto Pkw und Passanten

Wohl um seine 13-jährigen Freundin zu beeindrucken, organisierte ein Syrer (17) ein Carsharing-Auto. Die Spritztour durch Wien mit einem schmerzhaften Crash - für einen Unbeteiligten.

Wien. Was macht man als junger Mann, wenn man keinen Führerschein hat, aber trotzdem mit seinem Girlfriend herumcruisen will: Das Duo - er: 17 sie13 - erstellte widerrechtlich ein Konto bei einem Carsharing-Anbieter, indem das Mädchen die Dokumente eines erwachsenen Verwandten beim Anmelden zu Share Now (früher Car2go) verwendete.

Im Zuge der Fahrt verlor der junge Syrer am Steuer des weißen Peugeot 2006 dann die Kontrolle über den Kompakt-SUV und prallte in der Marktgasse am Alsergrund gegen einen abgestellten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das geparkte Fahrzeug auf den Gehsteig geschleudert und erfasste dort einen Passanten. Der 39-Jährige erlitt mehrere Schürfwunden und wurde mit Verdacht auf Jochbeinbruch ins Krankenhaus gebracht. Auch der 17-Jährige musste medizinisch behandelt werden. An beiden Fahrzeugen und an einem Fahrrad entstanden Sachschäden.

Der 17-jährige Syrer und seine 13-jährige Beifahrerin flüchteten zunächst. Das Duo konnte von der Polizei jedoch rasch ausgeforscht werden, berichtete die Exekutive am Dienstag.

Das Verkehrsunfallkommando Wien übernahm die Ermittlungen.