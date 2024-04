Syrer randalierte im AMS-Kus und attackierte Polizisten

Weil ein junger Syrer (25) aufgrund von ständigen Stänkereien aus dem AMS-Kurs verbannt worden war und trotzdem wieder auftauchte, wurde die Polizei zu Hilfe gerufen. Die gerieten an einen höchst aggressiven Mann, der einem Beamten mehrmals ins Gesicht schlug.

Wien. Freitagvormittag um dreiviertel neun wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau alarmiert, da sich ein Mann, der Hausverbot hatte, in einer Einrichtung des Arbeitsmarktservices befand und die dort anwesenden Angestellten wüst beschimpfte und bedrohte.

Als die Polizisten vor Ort kamen und den Verdächtigen darauf ansprachen, verhielt sich der Syrer immer aggressiver und weigerte sich sich auszuweisen. Dann soll er einen Beamten an der Schutzweste gepackt und fast umgerissen haben. Als die Cops die Festnahme aussprachen, wehrte sich der 25-Jährige heftig und schlug einem Polizisten mehrmals ins Gesicht.

Mit Unterstützung nachalarmierter Beamter wurde der 25-Jährige trotz weiterer Gegenwehr festgenommen. Es wurden geringe Mengen Suchtgift aufgefunden und sichergestellt - ob er auch etwas davon intus hatte, ist nicht klar. Zwei Polizisten sowie der Festgenommene wurden verletzt.

Hausverbot im AMS ausgesprochen

Wie sich in weiterer Folge herausstellte, soll der 25-Jährige in den Tagen zuvor im Rahmen eines Kurses die Vortragende, nämlich die Kursleiterin, bedroht und einen Teilnehmer körperlich angegriffen haben. Daraufhin wurde über den Syrer ein Hausverbot verhängt. Doch am nächsten Tag kam er wieder. Der nicht geständige und überhaupt nicht einsichtige Mann wurde mehrfach angezeigt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde bleibt er aber auf freiem Fuß.