Syrien: Not größer denn je - Familien brauchen dringend Winterhilfe

Der bevorstehende Winter ist für Millionen Menschen in Syrien eine enorme Herausforderung. Nach über 13 Jahren Krieg, weitverbreiteter Armut und der vielerorts zerstörten Infrastruktur ist die Not größer als je zuvor: 16,7 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, insbesondere Frauen, Kinder und ältere Menschen. Rund 2,2 Millionen Binnenvertriebene leben unter prekären Bedingungen in Zelten und provisorischen Unterkünften, die kaum Schutz vor den extremen Winterbedingungen bieten. CARE leistet gemeinsam mit Partnerorganisationen und finanzieller Unterstützung der Europäischen Union Nothilfe für Familien in Syrien.

„Die Wintermonate sind eine Zeit der großen Herausforderungen, der Krankheit und Not. Viele Vertriebene leben seit Jahren in Zelten, die kaum vor bitterer Kälte, eisigem Regen oder starkem Schneefall schützen“, sagt Benoit Munsch, CARE-Länderdirektor in Syrien. „Die Menschen in den Flüchtlingscamps und informellen Siedlungen leiden unter den extremen Bedingungen. Gleichzeitig haben sie kaum Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen und Gütern wie Nahrung, Kleidung, Gesundheitsversorgung, oder Materialen, um Unterkünfte winterfit zu machen.“

“Können uns kaum Mehl leisten”

Der 46-jährige Samer und seine Familie leben in einer Flüchtlingssiedlung im Norden Syriens. „Vor sieben Jahren mussten wir unsere Heimat in der Badiya-Wüste verlassen, da es dort nicht mehr sicher war“, erzählt der Vater von sechs Kindern. „Wir hofften hier auf ein besseres Leben, aber die Realität ist hart. Öl und Thymian sind oft unsere einzige Mahlzeit. Die Lebensmittelpreise sind gestiegen. Wir können uns kaum genug Mehl leisten, um Brot zu backen.“ Samer lebt mit seiner Familie in einem Zelt, das aus Jutesäcken besteht. „Jetzt, wo der Winter kommt, versuchen wir, uns mit alten Decken warm zu halten, aber die Kälte dringt durch. Der Regen sickert ins Zelt. Der Wind ist erbarmungslos.“

Winterhilfe für vertriebene Familien

Samer ist kein Einzelfall. Winterkleidung, Decken, Brennmaterial oder eine Heizung sind für viele Familien kaum leistbar. Familien im Norden Syriens erhalten daher Bargeldhilfe, um ihre dringendsten Bedürfnisse zu decken. Seit Anfang November wurden auch im Nordosten Syriens Hilfsgüter verteilt, damit sich die Menschen auf die Winterbedingungen vorbereiten können - darunter Decken, Plastikplanen, Teppiche und Matten, die Schutz vor der Kälte bieten.

„Der Bedarf an humanitärer Hilfe in Syrien ist so hoch wie nie zuvor. Angesichts des nahenden harten Winters bekräftigt die Europäische Union ihr langjähriges Engagement zur Unterstützung der syrischen Bevölkerung, die weiterhin unter den verheerenden Auswirkungen dieser langwierigen Krise zu leiden hat. Angesichts dieser lebensbedrohlichen Notlage steht die EU denjenigen zur Seite, die im ganzen Land darum kämpfen, ihre Grundbedürfnisse zu decken, und stellt ihnen wichtige Bargeldhilfen zur Verfügung, damit sie das am dringendsten Benötigte kaufen können“, so Luigi Pandolfi, Leiter der humanitären Hilfsmaßnahmen der EU in Syrien.

So hilft CARE: Gemeinsam mit Partnern und der Europäischen Union arbeitet CARE seit 2013 im Norden Syriens und leistet sowohl Nothilfe als auch längerfristige Unterstützung für Vertriebene und Aufnahmegemeinschaften. Neben der Winterhilfe versorgt CARE die Menschen in Syrien mit Zugang zu sauberem Wasser und Sanitärversorgung wie der Instandhaltung von Toiletten und Handwaschstationen, Seifen und Hygiene-Kits sowie mit Abwassermanagement. Außerdem unterstützt CARE Frauen und Kinder, die von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen oder gefährdet sind. Dafür werden mobile Anlaufstellen und psychosoziale Hilfe mittels Einzel- und Gruppenberatung sowie finanzielle Unterstützung angeboten. Frauen und Mädchen erhalten außerdem Schulungen, um sich selbst etwas aufbauen zu können.