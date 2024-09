Teenie-Bande raubte 13-Jährigem das T-Shirt

Von vier Jugendlichen wurde einem 13-Jähgrigen in Favoriten - bei einem Fußball-Käfig - das T-Shirt geraubt. Sechs Wochen danach suchen jetzt die Ermittler per Lichtbild nach einem Verdächtigen.

Wien. Soviel ließ die Polizeipressestelle über den Vorfall am 4. August durchblicken. Wörtlich heißt es: "Ein 15-Jähriger und vier unbekannte männliche, ebenfalls jugendliche Tatverdächtige sollen einen 13-Jährigen geschlagen und sein T-Shirt geraubt haben. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen."

Immerhin wird noch der Überfallort und die Uhrzeit bekanntgegeben - demnach passierte Überfall im Hotspot-Bezirk Favoriten am Platramplatz und zwar um 17.40 Uhr. Da sich dort in der Grünanlage ein Fußballkäfig befindet, kann man wohl davon ausgehen, dass der 13-Jährige hier in die Fänge der Angreifer geriet und dass sein geraubtes T-Shirt wohl ein besonders schönen bzw. seltenes bzw. angesagtes Kicker-Leiberl war.

"Die Sofortfahndung nach den Tatverdächtigen blieb erfolglos", gibt die Polizei weiter bekannt. Und: Die Identität einer der mutmaßlichen Täter konnte im Zuge der Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien ausgeforscht werden. Von einem weiteren Tatverdächtigen konnten Lichtbilder ausgewertet werden. Hier noch einmal der Verdächtige. Das in sozialen Medien aufgestellte Bild zeigt einen Teenager mit Oberlippenflaum und drahtlosen Kopfhörern, ob beim Rauchen oder Kiffen ist schwer zu sagen.

Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um Veröffentlichung der Bilder des Verdächtigen, für den die Unschuldsvermutung gilt. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.