Telefon-Mafia: Hietzinger Ehepaar um Gold-Schatz beraubt

Obwohl die Polizei eindringlich vor der bekannten Betrügermasche warnt, schaffen es betrügerische Anrufer immer wieder, älter Menschen nach Strich und Faden auszunehmen. So wie ein Hietzinger Ehepaar - beide 83.

Wien. Das Telefon läutete um 12.30 Uhr, eine unbekannte Anruferin war dran, die so aufdringlich und ernst klang, dass das Ehepaar, das abgehoben hatte, ihr tatsächlich abnahm, eine Staatsanwältin zu sein. Gekonnt tischte die Anruferin den Wienern auf, dass deren Schwiegertochter in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei, bei dem eine schwangere Frau ums Leben gekommen ist.

Jetzt der eigentlich bekannte betrügerische Spin: Um der Schwiegertochter eine Haftstrafe zu ersparen, müsse nur schnell eine Kaution in Höhe von 40.000 Euro hinterlegt werden. Da das Ehepaar angab, nicht über so viel Bargeld zu verfügen, forderte die Täterschaft sie auf, alles vorhandenes Bargeld und vielleicht Gold, das sich in der Wohnung befindet, herauszugeben. Mit dem Hinweis auf zweiteres gelang der Telefon-Mafia schließlich der Coup der Woche: das Ehepaar hatte nämlich tatsächlich Gold in Form von Barren zu Hause und offenbar keinen Schimmer, weil viel er wert war - nämlich 250.000 Euro.

Überfordert oder ahnungslos übergaben sie die Barren einem vermeintliche Kriminalbeamten, der vorbeigeschickt wurde - und gaben ihm weitere 17.5000 Euro in Bar mit au den Weg. Der Fake-Cop ward nie wieder gesehen.

Ermittlungen wegen gewerbsmäßigen Betrugs laufen auf Hochtouren.

Das Landeskriminalamt Wien ersucht um sachdienliche Hinweise zur Täterschaft unter der Telefonnummer +43 1 31310 43 800.