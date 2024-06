Terrorverdacht: Angriff auf israelische Botschaft in Belgrad

Ein Wachmann der israelischen Botschaft in Belgrad wurde heute Nachmittag von einem bisher nicht identifizierten Täter mit einer Armbrust angegriffen.

Ein bisher nicht identifizierter Täter hat am heutigen Nachmittag mit einer Armbrust auf einen serbischen Wachbeamten der israelischen Botschaft in Belgrad geschossen. Der Wachmann wurde am Hals getroffen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, der Pfeil aus der Armbrust wurde operativ entfernt. Sein Zustand ist stabil. Der Angreifer hingegen wurde vom Wachmann mit Schüssen aus seiner Dienstwaffe tödlich verletzt.

Terrorverdacht

Laut dem serbischen Innenminister Ivica Dacic handelte es sich bei dem Angriff um einen Terrorakt. Ministerpräsident Milos Vucevic verurteilte den "abscheulichen Terroranschlag" aufs Schärfste und betonte die Entschlossenheit des Staates Serbien, gegen die Bedrohung durch Terrorismus vorzugehen. Auch das israelische Außenministerium sprach von einem versuchten Terrorakt.

Aus Notwehr gehandelt

Der Wachmann habe den Angreifer nach Angaben der Staatsanwaltschaft aus Notwehr erschossen. Die genauen Umstände des Anschlags und die Identität des Täters sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Botschaftspersonal wurde bei dem Angriff nicht verletzt, die Botschaft jedoch vorläufig geschlossen.