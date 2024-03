"Teufelskomet" über Wien

Aktuell befindet sich der Komet 12P/Pons-Brooks besser bekannt als "Teufelskomet" in Erdnähe. Mit seinen 30 Kilometern Durchmesser ist er circa so groß wie Wien.

Das passiert sehr selten: Der "Teufelskomet" ist gerade in der Nähe der Erde. Nur alle 71 Jahre kann man einen Blick auf ihn erhaschen. Am Osterwochenende geht das besonders gut, genauer gesagt am Sonntag-Abend. Michael Feuchtinger, der Leiter des Planetarium Wien, sagt gegenüber dem ORF Wien: „Man darf sich jetzt nicht erwarten, dass man da ein riesiges Objekt sieht mit einem langen Schweif, sondern es wird eher ein kleines nebeliges Fleckchen sein, schätze ich jetzt einmal, wenn man mit einem normalen Fernglas schaut“ Der Komet war in den ersten 90 Minuten nach dem Sonnenuntergang gut zu sehen.

Entdeckt wurde der Komet vor über 200 Jahren - dieser besteht aus Eis, Staub und Gas. Regelmäßig explodiert dieser. Deshalb ist er auch heute sichtbar gewesen. Feuchtinger sagt zum ORF Wien: „Wenn Kometen nahe bei der Sonne sind, fangen sie an auszugasen, haben Ausbrüche und dann kann man sie besonders gut sehen“.

Das nächste Mal ist er im August 2095 zu sehen

Die nächste Möglichkeit, den "Teuflskomet" zu sehen gibt es wieder im Jahr 2095. Der Komet umkreist nämlich die Sonne auf einer langgezogenen elliptischen Bahn einmal in 71,3 Jahren.