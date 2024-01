13-Jähriger überlebte als Einziger: Zustand "stabil"

Die Mutter Monika T. und seine beiden Brüder Matthäus (7) sowie Kassian (10) sind tot. Nur der älteste Sohn überlebte den Todes-Crash. Der 13-jährige Südtiroler liegt auf der Intensivstation in Innsbruck.

Ein fürchterlicher Unfall ereignete sich am Montagnachmittag in Osttirol. Fast die ganze Südtiroler Familie, die in ihrem Auto auf der Drautal Straße B100 unterwegs war, kam ums Leben. Aus unbekannten Gründen kam ihr Wagen in einer Rechtskurve auf die Mitte der Fahrbahn und prallte frontal in einen leeren Linienbus.

Die Südtirolerin Monika T. überlebte den Horror-Unfall nicht.

Die Lenkerin und Mutter Monika T. (47) und ihr jüngster Sohn Matthäus (7) starben noch auf der Unfallstelle, Kassian (10) erlag seinen Verletzungen wenig später im Spital.

Ältester Sohn auf Intensivstation

Der 13-Jährige und somit älteste Sohn überlebte als Einziger den Crash, er wurde nach dem Unfall auf die Intensivstation der Innsbrucker Universitätsklinik gebracht. Laut dem Kliniksprecher Johannes Schwamberger sei sein Zustand stabil.