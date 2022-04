19-Jähriger bei Fußballplatz bewusstlos geschlagen

Ein 23-Jähriger schlug dem Teenie eine Flasche gegen den Kopf.

Tirol. Bereits am Samstag kam es zu einer schweren Körperverletzung vor der Kantine beim Fußballplatz in Niederndorf – der Vorfall wurde allerdings erst am Montag bei der Polizei angezeigt, wie die Beamten in einer Aussendung schreiben. Ein 23-Jähriger und ein 19-Jähriger gerieten zunächst verbal aneinander. Im Zuge dessen habe der Ältere der beiden, nach derzeitigen Erkenntnissen zufolge, den 19-Jährigen mit Faustschlägen attackiert, sodass dieser am Boden zu liegen gekommen sei.

Beim Versuch wieder aufzustehen habe der 23-Jährige dem Mann eine Flasche gegen den Kopf geschlagen, wodurch dieser zusammengesackt und für kurze Zeit bewusstlos gewesen sei. Der 19-Jährige wurde schließlich von einem Bekannten in das Krankenhaus nach Kufstein verbracht, wo eine schwere Kopfverletzung festgestellt wurde.