19-Jähriger stürzte mit Auto 100 Meter in Schlucht – tot

Unfall dürfte frühmorgens passiert sein, wurde aber erst gegen Mittag entdeckt.

Virgen. Auf der Virgentalstraße im Tiroler Bezirk Lienz ist Sonntagfrüh ein 19-jähriger Autolenker von der Fahrbahn abgekommen und rund 100 Meter in die Iseltalschlucht gestürzt. Der Einheimische dürfte sofort tot gewesen sein. Der Unfall dürfte bereits gegen 5.30 Uhr passiert sein, wurde erst gegen Mittag entdeckt, weil einem anderen Fahrzeuglenker Fahrzeugteile auffielen, berichtete der ORF Tirol.

Laut Polizei dürfte der junge Mann aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto verloren haben. Der Wagen hob ab und flog rund 70 Meter durch die Luft. Der Pkw schlug zuerst in einer Wiese ein, überschlug sich dann und stürzte über eine Geländekante rund 100 Meter in die Iselschlucht. Dort blieb das Fahrzeug am Bachbett liegen. Die Eltern des Verunfallten werden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Neben einem Großaufgebot an Rettungskräften war auch ein Hubschrauber im Einsatz.