19-Jähriger stürzte nach Party in Schlucht - tot

Aus noch unbekannter Ursache fiel ein Niederländer (19) nach einer Feier von einer Brücke 50 Meter in die Tiefe.

Tirol. Ein fürchterlicher Unfall ereignete sich am späten Freitagabend in Mayrhofen im Zillertal. Nach einer Feier im Freien ist ein 19-Jähriger aus bisher unbekannter Ursache von der Zemmbachbrücke rund 50 Meter in die Zemmschlucht darunter gestürzt. Dort hatte auch die Party stattgefunden.

Bei völliger Dunkelheit war der Niederländer entlang der Zillertal Bundesstraße gelaufen, bevor sich der Unfall ereignete, der 19-Jährige starb noch vor Ort. Partygäste hatten die Polizei alarmiert. Nach kurzer Zeit konnten die Beamten die Stelle finden, wo der junge Mann abgestürzt war. Seine Leiche musste von Bergrettung, Wasserrettung und Feuerwehr geborgen werden.

Die Obduktion schließt ein Fremdverschulden aus. Laut Zeugenangaben war der junge Mann wohl "beeinträchtigt" gewesen, so ein Polizeisprecher. Er verweist dabei aber auf die Obduktionsergebnisse.