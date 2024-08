21-Jähriger dringt in Wohnhaus ein und attackiert Ehepaar

Ein amtsbekannter und einschlägig vorbestrafter 21-Jähriger ist Samstagfrüh in ein Mehrparteienhaus in Wörgl in Tirol (Bezirk Kufstein) eingedrungen und hat massive Gewalt gegen ein ungarisches Ehepaar ausgeübt.

Auf frischer Tat bei einem Diebstahlsversuch in einem Kellerabteil ertappt, würgte der Türke die 57-jährige Frau, um an ihr Handy zu gelangen. Ihrem 56-jährigen Ehemann versetzte er mehrere heftige Faustschläge ins Gesicht.

Der 21-Jährige war in das Kellerabteil eingedrungen, um Wertgegenstände zu stehlen. Dabei wurde er von der Kellereigentümerin ertappt. Daraufhin forderte der 21-Jährige laut Polizei diese auf, ihr Handy herauszugeben. Als die Frau der Aufforderung nicht nachkam, würgte er sie. Die 57-Jährige schrie um Hilfe, woraufhin ihr Ehemann herbeieilte. Angreifer versetzte 56-Jährigem mehrere Faustschläge Bei dessen Versuch, den Angreifer von seiner Ehefrau wegzuzerren, ließ dieser schließlich von der Frau ab, versetzte aber dem 56-Jährigen mehrere Faustschläge und verletzte ihn schwer. Anschließend verfolgte der 21-Jährige die 57-Jährige über das Stiegenhaus und entriss dieser das Mobiltelefon. Kurz daraufhin flüchtete der Vorbestrafte in das Stadtzentrum von Wörgl. Der mutmaßliche Täter konnte nach kurzer Zeit vorläufig festgenommen werden. Nach Durchführung "sämtlicher Einvernahmen und Berichterstattung sowie Schilderung des Sachverhaltes" an die Innsbrucker Staatsanwaltschaft, wie es hieß, habe die Anklagebehörde dann aber die Freilassung des Beschuldigten angeordnet. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt, sagte ein Polizeisprecher zur APA.