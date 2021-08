52-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Mann fuhr mit Pkw in Bachbett.

Ein 52-Jähriger ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Alpbach in Tirol (Bezirk Kufstein) gestorben. Wie die Polizei berichtete, war der Mann von der Fahrbahn abgekommen, hatte ein Feld durchfahren und landete schließlich mit seinem Wagen im Bachbett des Alpbachs. Der 52-Jährige wurde erst am Sonntagvormittag von einem Passanten zufällig leblos im Fahrzeug gefunden.

Wann genau sich der Verkehrsunfall ereignete, blieb unklar, da es keine Zeugen gab. Zur Klärung der Todesursache wurde eine Obduktion angeordnet. Sie soll im Laufe des Montag durchgeführt werden.