74-Jährige stürzt beim Schwammerlsuchen ab - tot

Due Frau erlag trotz Reanimation ihren schweren Verletzungen

Eine 74-Jährige ist Montagnachmittag in Oberhofen im Inntal (Bezirk Innsbruck-Land) beim Schwammerlsuchen abgestürzt und gestorben. Die Frau war alleine unterwegs gewesen, als sie rund 15 Meter durch steiles Gelände stürzte und am Rücken in einem Bachbett liegen blieb, berichtete die Polizei. Eine 40-jährige Frau, die sich zufällig in der Nähe aufgehalten hatte, verständigte die Rettung und versuchte noch, die Verunfallte zu reanimieren.

Die Crew des Notarzthubschraubers setzte die Wiederbelebungsversuche fort. Die 74-Jährige erlag aber noch an Ort und Stelle ihren schweren Verletzungen.