79-Jähriger bei Bergtour tödlich verunglückt

Mayrhofen/Finkenberg. Ein 79-Jähriger ist am Mittwoch bei einer Bergtour auf den "Dristner" im Gemeindegebiet von Ginzling im Tiroler Zillertal offenbar tödlich verunglückt. Der Mann wurde im Zuge einer Suchaktion am Nachmittag rund 200 Meter unterhalb des Gipfels in einer Rinne tot aufgefunden, berichtete die Polizei am Abend. Der Leichnam wurde durch die Besatzung des Polizeihubschraubers "Libelle" geborgen und ins Tal geflogen. Der 79-jährige Österreicher hatte eine Wanderung über den Normalweg auf den "Dristner" unternommen und wollte gegen Mittag wieder zu Hause sein. Nachdem er aber nicht zu dem Zeitpunkt zurückgekommen war, setzte sein Sohn am Nachmittag einen Notruf ab, was die Suchaktion zur Folge hatte.