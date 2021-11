Die Radfahrerin Stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu.

Eine 86-jährige Radfahrerin ist am Donnerstag nach einem Unfall, der sich tags zuvor in Kundl (Bezirk Kufstein) ereignet hatte, im Spital verstorben. Die Frau stürzte aus unbekannter Ursache auf einer Gemeindestraße und zog sich schwere Kopfverletzungen zu, berichtete die Polizei. Anschließend wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik gebracht, wo sie nun ihren Verletzungen erlag.