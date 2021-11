Eine 92-Jährige ist am Montag in einem Innsbrucker Supermarkt in der An-der-Lan-Straße über ein sechsjähriges Kind gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Der Bub rannte der Frau vor die Füße und fiel zu Boden, woraufhin die 92-Jährige stolperte. Die Mutter des Kindes dürfte den Unfall mitbekommen haben, leistete aber keine Erste Hilfe und verließ mit dem Sechsjährigen das Geschäft, berichtete die Polizei. Es dürfte mehrere Zeugen gegeben haben, hieß es. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Innsbruck Neu Arzl zu melden.