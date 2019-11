Die Polizei geht bei einem Brand in einem Forsthaus von Brandstiftung aus.

Thiersee. Zwischen Freitag und Samstag ist in Hinterthiersee im Tiroler Bezirk Kufstein ein in einem entlegenen Waldstück befindliches Forsthaus komplett niedergebrannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehe man aufgrund der Spurenlage von Brandstiftung aus, teilte die Polizei mit. Als die Pächter am Sonntag zum Forsthaus kamen, befanden sich dort nur noch wenige Rauchstellen.



Ein Feuerwehreinsatz war nicht mehr erforderlich. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Exekutive bat um Hinweise.