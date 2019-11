Teenie trat Taxler mit Fuß ins Gesicht

Jugendlicher wollte Fahrpreis nicht zahlen ++ Polizei bittet nun um Hinweise.

Ein Taxifahrer ist in der Nacht auf Sonntag in Telfs (Bezirk Innsbruck Land) von einem Jugendlichen attackiert und verletzt worden. Der Jugendliche hatte zuvor - angeblich mangels Geldes - den Fahrpreis nicht bezahlen wollen. Als er aussteigen wollte, hielt ihn der Fahrer an der Jacke fest. Daraufhin trat ihm der Jugendliche mit dem Fuß ins Gesicht.

Er flüchtete mit zwei weiteren im Taxi mitfahrenden Freunden. Der Taxifahrer erlitt eine Schwellung an der Lippe. Bei dem Täter handelt es sich um einen 1,70 bis 1,75 Meter großen, schlanken Einheimischen mit einem hellbraunen Bart und gleichfarbigen Haaren. Er war mit einer roten Jacke bekleidet. Die Exekutive bat um Hinweise.