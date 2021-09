Trio in Tirol gibt Schüsse aus Pkw ab

Gegen 22.15 Uhr hatten zeitgleich mehrere Bewohner die Polizei informiert, dass im Stadtgebiet von Imst während der Fahrt aus einem weißen Pkw wiederholt Schüsse abgegeben wurden.

Imst. Drei Österreicher im Alter von 18, 19 und 25 Jahren sollen in der Nacht auf Dienstag in Imst in Tirol mehrere Schüsse aus einem Pkw abgegeben haben. Nachdem mehrere Bewohner Anzeige bei der Polizei erstattet hatten, konnten die Beamten zwei der Verdächtigen anhalten und ein Softair-Sturmgewehr samt Munition und CO2-Kapseln sicherstellen. Alle drei werden angezeigt.

Gegen 22.15 Uhr hatten zeitgleich mehrere Bewohner die Polizei informiert, dass im Stadtgebiet von Imst während der Fahrt aus einem weißen Pkw wiederholt Schüsse abgegeben wurden. Eine Dreiviertelstunde später fiel einer Polizeistreife auf der Inntalautobahn zwischen Imst und Mils ein Pkw auf, auf den die Beschreibung passte. Zudem hörten die Beamten selbst ebenfalls einen schussähnlichen Knall.

Eingeleitete Fahndung erfolgreich

Bei einer anschließend eingeleiteten Fahndung konnte eine Streife gegen 00.15 Uhr den 18-Jährigen mit seinem Pkw anhalten, der gerade vom 25-Jährigen abgeschleppt wurde. Bei einer Durchsuchung der beiden Pkw wurde im Fahrzeug des 18-Jährigen ein Softair-Sturmgewehr sichergestellt. An der Wohnadresse des 25-Jährige wurden zudem zwei weitere Langwaffen und eine Schreckschusspistole samt Munition gefunden.

Gegen den 18- und den 25-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Sie stehen laut Polizei im Verdacht, gemeinsam mit dem 19-Jährigen, die Schüsse vermutlich mit einer Schreckschusspistole aus dem fahrenden Pkw abgegeben zu haben. Sie werden bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.