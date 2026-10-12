"Europäischer Mediengipfel" mit Karl-Theodor zu Guttenberg und Uschi Glas

Zum aktuellen tiefgreifenden Medienwandel sprechen auch diverse Chefredakteure.

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Der "Europäische Mediengipfel" in Seefeld in Tirol beschäftigt sich heuer mit dem Schwerpunkt "Rules of Power - Wer kontrolliert das 21. Jahrhundert?". Bei der Veranstaltung von 3. bis 5. Dezember sollen rund 60 Persönlichkeiten aus Medien, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur in über 20 Paneldiskussionen wirtschaftliche Perspektiven, die Sicherheitsarchitektur sowie Herausforderungen und Chancen Europas beleuchten.

Angekündigt sind etwa die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im EU-Parlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Nationalbank-Gouverneur Martin Kocher und der ehemalige deutsche Verteidigungsminister und nunmehrige Unternehmer Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU), aber beispielsweise auch Schauspielerin Uschi Glas und Drehbuchautor und Regisseur Uli Brée.