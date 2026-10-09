Deutlich spürbar: Erneutes Erdbeben im Raum Innsbruck

In Tirol hat erneut die Erde spürbar gebebt. Ein Erdbeben der Stärke 3,4 hat am Freitag um 6.45 Uhr den Raum Innsbruck heimgesucht.

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Seit Tagen bebt die Erde in Tirol. Laut "Geosphere Austria" war am Freitag um 6.45 Uhr im Raum Innsbruck ein Erdbeben der Stärke 3,4 deutlich zu spüren. Das Epizentrum soll erneut bei Hall in 6 Kilometer Tiefe liegen. Unter anderem gab es Meldungen aus Innsbruck, Sistrans oder Natters, wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtet.

In den letzten Tagen wird immer wieder der Raum Innsbruck von spürbaren Erdbeben heimgesucht. Der bislang stärkste war in der Nacht auf Mittwoch. Dort rüttelte ein Beben der Magnitude 3,7 zahlreiche Menschen aus dem Schlaf.